Выпуск тромбоцитов с недельным сроком годности начали в Подмосковье. Они нужны для переливания крови сложным пациентам

Московская областная станция переливания крови начала выпуск тромбоцитов с увеличенным сроком хранения. Это позволит обеспечить необходимыми компонентами крови наиболее сложных подмосковных пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Тромбоцитный концентрат со сроком годности в 7 суток уже начали выдавать больницам региона. Чтобы увеличить срок годности, к ним добавляют специальный взвешивающий раствор. Тромбоцитный концентрат также проходит процедуру инактивации патогенов — специальной технологии обработки компонентов крови для уничтожения инфекции.

«Благодаря наличию на Московской областной станции переливания крови высокотехнологичного современного оборудования, нам удалось освоить новую технологию заготовки тромбоцитного концентрата с удлиненным сроком хранения. Это позволит обеспечить необходимыми и безопасными компонентами наиболее сложные категории пациентов Подмосковья. Мы следим за инновациями в трансфузиологии и продолжаем внедрять новые технологии производства крови и ее компонентов» — рассказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

В прошлом году порядка двух тысяч пациентов Подмосковья получили переливание тромбоцитного концентрата.