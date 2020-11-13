Выпуск рекомендованных при COVID-19 антибиотиков увеличили в Оболенске

Оболенск стал выпускать больше рекомендованных при COVID-19 антибиотиков. Мощности в семь раз нарастили на производстве в составе холдинга «Биннофарм Групп». В Подмосковье у него несколько активов.

Это подчеркнул генеральный директор холдинга Рустем Муратов. С начала года на предприятиях, входящих в «Биннофарм Групп», вдвое увеличили производство пяти препаратов, применяемых при лечении COVID-19.

За девять месяцев объем выпуска антибиотика „Азитромицин“ в Оболенске вырос в семь раз, а „Левофлоксацина“ — вдвое Рустем Муратов.

Он рассказал, что сегодня производственные площадки холдинга загружены максимально. Пока что в перечень рекомендованных Минздравом России лекарственных средств для лечения COVID-19 включили 59 препаратов.

Востребованы «Азитромицин», «Меропенем», «Моксифлоксацин», «Линезолид», «Левофлоксацин». С начала года произвели почти 40,5 миллиона упаковок этих препаратов, из которых свыше 10,5 миллиона выпустил холдинг «Биннофарм Групп».

Так, фармацевтическая группа выпускает 24 препарата из списка, рекомендованного Минздравом при коронавирусе. Компании из Подмосковья представили такие лекарства одними из первых на рынке России, отметила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Сейчас рабочие этих предприятий совершают трудовой подвиг, выходя работать в несколько смен, а производственный процесс буквально круглосуточный Екатерина Зиновьева.

По ее словам, это помогает обеспечить все больницы Московской области самыми необходимыми препаратами.