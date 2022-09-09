Новые рабочие места появятся на производстве деталей для прицепов в Павловском Посаде | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 16:53 Поделиться Telegram

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Viber Новые рабочие места появятся на производстве деталей для прицепов в Павловском Посаде

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Работающая в Павловском Посаде «Международная алюминиевая компания» нарастит объемы выпуска алюминиевых профилей для автомобильной отрасли. Производство модернизируют при поддержке Фонда развития промышленности РФ.

Алюминиевые профили будут поставлять производителям прицепов и полуприцепов к грузовым и легковым автомобилям, а также в строительное производство.

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«Общий объем инвестиций ООО „МАК“ в проект составляет 140,4 миллиона рублей, из которых 112,3 миллиона рублей будут предоставлены в рамках займа ФРП РФ. На заемные средства компания приобретет необходимое технологическое оборудование. Модернизация и расширение производства позволят создать на нем дополнительно более 20 рабочих мест, тем самым численность увеличится до 560 человек», — сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Профили «МАК» изготавливаются из отечественного сырья, а технологические особенности производства позволят компании составлять конкуренцию ключевым игрокам рынка и по качеству, и по себестоимости.

Обновление линий позволит предприятию увеличить выполнение алюминиевых профилей с 16,2 до 18 тысяч тонн в год.

«Расширение производства в этом сегменте требует от нас увеличения выпуска слитков для экструзии профиля для комплектующих. Для этого необходимо перевооружение плавильно-литейного комплекса (ПЛК), закупка и ввод в эксплуатацию технологического оборудования. Уже сегодня мы завершаем проекты по перевооружению ПЛК и проект по изменению сети газопотребления, а также увеличения лимитов обеспечения газом. Мы также приобрели дополнительную территорию для расширения площадей хранения и переработки сырья и подошли к завершающей стадии заключения контрактов на поставку оборудования», — рассказал исполнительный директор ООО «МАК» Алексей Шехватов.

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