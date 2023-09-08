Подмосковье 08 сентября 2023, 14:44 «Выполнил гражданский долг». Глава Серебряных Прудов Олег Павлихин проголосовал на выборах Глава Серебряных Прудов Олег Павлихин вместе с супругой проголосовали на выборах Ирина Матвеева

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Глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин вместе с супругой Ольгой поучаствовал в голосовании в Московской области. Семья пришла на избирательный участок № 2849.

«Сегодня день солнечный, праздничный. С утра видел, что очень активно наши жители идут голосовать. Только что выполнил свой гражданский долг», — заявил Павлихин.

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Участок № 2849 расположили в школе имени Чуйкова.

Павлихин отметил, что голосование проходит в штатном режиме.

Выборы губернатора Подмосковья идут полным ходом. Уже 243 503 человека (54,69%) сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования. Такие данные выдает информационное табло ЦИК России.

По состоянию на 14:00 избирателям выдали 241 951 бюллетень (54,34%). Всего в дистанционном голосовании в Подмосковье примет участие 445 261 человек.

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