Кто получит выплаты в Подмосковье? Власти ответили на главные вопросы жителей

Оказавшиеся в сложной ситуации жители Подмосковья могут получить социальную поддержку. Из-за распространения коронавируса у многих жителей сократились доходы, а некоторые остались без работы. О том, какие выплаты и способы поддержки жителей существуют, а так же как их получить, в эфире «360» рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Поддержка семей с детьми

Все российские семьи с детьми по поручению президента получат пособия. Родители, которые воспитывают ребенка от трех до 16 лет (сюда входят дети, которым исполнится 16 до 1 июня), получат по 10 тысяч рублей. Заявку на получение средств можно оставить на сайте госуслуг, в разделе «Пенсионный фонд». Там есть пункт «Единовременная выплата на детей от трех до 16 лет».

Семьи, у которых есть дети до трех лет, могут оформить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей: за апрель, май и июнь этого года. Подать заявление можно также на сайте госуслуг. Нужно найти пункт «Ежемесячная выплата на детей до трех лет» в разделе «Услуги».

«Если у вас несколько детей попадают под эти критерии, то достаточно заполнить всего одно заявление. Никаких документов прикладывать не нужно: все данные проверятся автоматически», — заявила Забралова и уточнила, что заявки принимаются до 1 октября.

Еще одна выплата касается семей с маленьким достатком, где воспитываются дети от трех до семи лет. Если доход на каждого из членов семьи не превышает 13 115 рублей (прожиточный минимум в Подмосковье), то с 1 июня можно оформить специальную субсидию. С заявлением и паспортом можно прийти в управление социальной защиты, МФЦ или подать заявление через сайт госуслуг. На каждого ребенка выплатят 6344 рубля (половина прожиточного минимума). Первая сумма выплаты будет сразу за шесть месяцев.

Еще одна помощь для родителей — увеличенное пособие по уходу за ребенком. Теперь каждый месяц выплата составит 6750 рублей.

Помощь безработным

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые жители Московской области потеряли работу. Чтобы им помочь, в регионе ввели ежемесячную доплату к пособию по безработице до 15 тысяч рублей. На эти деньги можно рассчитывать при соблюдении ряда условий:

в 2020 году гражданин работал не менее 60 календарных дней;

его уволили не по причине дисциплинарного проступка;

житель имеет постоянную регистрацию в Подмосковье.

Для регистрации в статусе безработного можно подать заявку на сайте «Работа в России» или прийти в службу занятости. Те, кто уже стоит на учете, доплату получат автоматически. Те, кто только зарегистрировался, для получения денег должны пройти перерегистрацию через месяц.

«Даже если вы пришли в июне, но потеряли работу в апреле и подходите под все критерии, то доплаты вы получите и за апрель, и за май, и за июнь», — уточнила Забралова. Она особо отметила, что 15 тысяч рублей — это максимальный размер пособия за полный месяц, пока человек остается без работы.

Для безработных с детьми предусмотрена дополнительная федеральная доплата — три тысячи рублей. Эти деньги выплачиваются вместе с пособием. Также за месяц, пока человек остается без работы.

Доплата за самоизоляцию

Сохраняющие самоизоляцию жители Московской области старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями должны получить доплату в три тысячи рублей. Деньги выдаются в два этапа — по 1,5 тысячи рублей. Эта мера действует в регионе с начала введения режима повышенной готовности.

«Я знаю, что практически всем, кому эта выплата положена, деньги уже автоматически пришли на карту или их принесли на дом. Но если вдруг этого не произошло, я очень прошу вас позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 550−50−30. После того, как дозвонитесь, нужно нажать „0“, а затем цифру „4“. Так вы попадете на операторов блока „Социальная защита“», — обратилась к жителям Забралова.

Помощь социальным работникам

Не оставили без поддержки и тех, кто сейчас работает с людьми. Речь идет о социальных работниках. Федеральные власти подготовили для них надбавки. Но эти деньги получат только работники стационаров.

По поручению губернатора Московской области выплатят дополнительно по 10 тысяч рублей в ближайшие два месяца всем работникам социальных служб, а также центров занятости.

Программа губернатора

Жители Подмосковья, которые оказались в крайне сложной ситуации, получают наборы продуктов и лекарств. На сегодняшний день их выдали более 100 тысячам жителей.

«Наша социальная служба работает без выходных. Социальные работники обзванивают жителей по специальному чек-листу. Мы обзвонили более полутора миллионов человек: это пожилые жители и семьи с детьми», — поделилась Забралова.

Получить наборы могут одинокие пенсионеры, инвалиды первой группы в самоизоляции, а также граждане с доходом менее 19 696 рублей. Кроме того, их присылают многодетным семьям, родителям ребенка-инвалида, малообеспеченным, а также тем, у кого сильно ухудшилось положение из-за потери работы.

«Многие оставляли заявку на получение продуктового набора на сайте госуслуг. Не переживайте, с вами обязательно свяжется социальный работник и все проговорит», — обратилась к жителям региона Забралова.

Она еще раз напомнила телефон горячей линии: 8 (800) 550−50−30. После звонка нужно нажать «0», а потом цифру «4». Там ответят на все вопросы, если они еще остались.