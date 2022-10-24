Выплаты в Подмосковье получили семьи более половины мобилизованных | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 12:33 Выплаты в Подмосковье получили семьи более половины мобилизованных Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о получении выплат 55% семей мобилизованных Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Семьи мобилизованных жителей Подмосковья получат всю необходимую поддержку. Все вопросы, которые их беспокоят, должны решаться незамедлительно. Об этом в ходе совещания правительства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что региональные выплаты составляют 200 тысяч рублей. Деньги получили уже более чем 55% семей мобилизованных.

Реклама

«Очевидно, что все те беспокойства или вопросы, которые возникают у семей военнослужащих, мы должны решать. Сегодня региональные выплаты, которые мы объявили, сделаны уже более чем 55% мобилизованных. Эта работа продолжается. Все до единой семьи получат 200 тысяч рублей», — заявил Воробьев.

Реклама

Глава Подмосковья отметил, что на прошлой неделе семьи мобилизованных попросили о помощи в трудоустройстве, прохождении дополнительного обучения и помощи детям.

«Все эти нюансы, все эти детали я прошу глав и у команд на местах через центры поддержки доводить», — подчеркнул Воробьев.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина отметила, что семьи мобилизованных получают региональные выплаты очень быстро. Если на прошлой неделе деньги получили только 30%, то сейчас речь идет о каждом втором военнослужащем. Деньги можно положить на дополнительную карту, чтобы семьи могли воспользоваться этими деньгами.

«Я напомню, что эта выплата выплачивается проактивно — без заявлений и посещений. Всем, кто призван с начала объявления мобилизации, военкоматом Московской области. Она защищена от списания и налогом не облагается», — добавила Каклюгина.

Вице-премьер-пояснила, что после зачисления мобилизованного воинскую часть правительство Московской области получает сведения от Минобороны и начисляет выплату. Деньги поступают на счет в течение суток.

На минувшей неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о завершении частичной мобилизации в регионе. Он поблагодарил всех, кто не остался в стороне и решил выполнить свой долг перед страной.

Глава Подмосковья подчеркнул, что каждая семья, где есть мобилизованные, получит все меры поддержки. Кроме выплаты в размере 200 тысяч рублей, им помогут устроить ребенка в детский сад без очереди, решить проблемы с кредитными каникулами и так далее.

Для оказания помощи во всех городских округах открыли специальные Центры помощи, где работают представители социальных служб, юристы, волонтеры и психологи. Губернатор призвал сотрудников центра оказывать поддержку людям чутко и доходчиво.