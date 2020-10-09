Выплаты подмосковным медикам за работу с COVID-пациентами сохранились

Выплаты по работе с больными COVID-19 в Московской области сохранились. Их получает весь медицинский персонал.

Глава подмосковного Минздрава Светлана Стригункова пояснила ситуацию с выплатами на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в регионе.

Все выплаты, которые были, сохраняются, ничего не меняется Светлана Стригункова.

Министр напомнила, что деньги работникам стационаров, скорой помощи и поликлиник перечисляют согласно федеральному постановлению. По поручению губернатора Андрея Воробьева введена еще и региональная доплата, которую тоже никто не отменял.

«На портале госуслуг размещен калькулятор. Каждый медик может зайти на этот портал, вбить свои данные, когда и сколько работал, и получить [информацию], какую выплату он должен получить каждый месяц», — сказала Стригункова.

Она заметила, что в первую волну коронавируса медицинскому персоналу было очень тяжело психологически. Некоторым специалистам в силу возраста с больными COVID-19 работать противопоказано в принципе, и ситуация у многих вызывала опасение. Сейчас все изменилось к лучшему.

«Есть понятные тактики лечения, протоколы лечения. Нет никаких проблем с лекарствами. Средства защиты есть, <…> аппараты ИВЛ. <…> Сейчас, конечно, у наших медиков спокойствие в этом плане: они знают, что делать, как делать и когда делать», — подчеркнула глава подмосковного Минздрава.

Даже при определенных трудностях с закупками, заметила она, Московская область сумела приобрести необходимое оборудование в первую волну. Пациентами с COVID-19 тогда занимались более 50 стационаров.