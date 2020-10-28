С начала года выплаты на питание оформили более 262 тысяч семей Подмосковья

Ежемесячные выплаты на обеспечение полноценным питанием в Подмосковье с начала года оформили более 262 тысяч семей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития региона.

В этом году в Подмосковье изменили форму обеспечения питанием кормящих матерей, беременных женщин и детей до трех лет. Молочную кухню заменили на ежемесячную выплату. Беременным женщинам выплачивают 400 рублей в месяц, кормящим матерям — одну тысячу рублей. На детей от нуля до одного года получают тысячу рублей, а детям от одного до трех полагается выплата в размере 600 рублей.

«Для получения ежемесячной денежной выплаты на питание необходимо подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области, в МФЦ, либо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства», — объяснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Средства на выплаты выделяют в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».