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    15 октября 2020, 03:29

    Более 50 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденных

    Наталья Жуковская

    50 569 семьям в Московской области с начала года выплатили деньги за новорожденных. Родители могут использовать эти средства на необходимые предметы для ухода за ребенком, сказано на сайте правительства Подмосковья.
    Более 50 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденных

    В Министерстве социального развития региона уточнили, что каждая семья получила по 20 тысяч рублей.

    «Выплата предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области», — сказала глава ведомства Ирина Фаевская.

    Деньги мамы и папы новорожденных в течение 10 рабочих дней могут снять со своего расчетного счета. Пособия положены каждому новорожденному.

    В 2019 году было принято нововведение — роженицы Подмосковья получили возможность выбрать между выплатой или подарочным набором для новорожденного «Я родился в Подмосковье».