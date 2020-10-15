Более 50 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденных

В Министерстве социального развития региона уточнили, что каждая семья получила по 20 тысяч рублей.

«Выплата предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области», — сказала глава ведомства Ирина Фаевская.

Деньги мамы и папы новорожденных в течение 10 рабочих дней могут снять со своего расчетного счета. Пособия положены каждому новорожденному.

В 2019 году было принято нововведение — роженицы Подмосковья получили возможность выбрать между выплатой или подарочным набором для новорожденного «Я родился в Подмосковье».