15 октября 2020, 03:29
Более 50 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденных
50 569 семьям в Московской области с начала года выплатили деньги за новорожденных. Родители могут использовать эти средства на необходимые предметы для ухода за ребенком, сказано на сайте правительства Подмосковья.
В Министерстве социального развития региона уточнили, что каждая семья получила по 20 тысяч рублей.
«Выплата предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области», — сказала глава ведомства Ирина Фаевская.
Деньги мамы и папы новорожденных в течение 10 рабочих дней могут снять со своего расчетного счета. Пособия положены каждому новорожденному.
В 2019 году было принято нововведение — роженицы Подмосковья получили возможность выбрать между выплатой или подарочным набором для новорожденного «Я родился в Подмосковье».