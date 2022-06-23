Возможность получать выплаты на детей по месту временного пребывания появилась в Подмосковье

В рамках 27-го заседания Московской областной думы депутаты приняли новый закон, который позволяет получать некоторые пособия на детей не только по месту постоянной регистрации.

Сообщается, что речь идет о выплате на детей от трех до семи лет. Теперь ее можно получить в Московской области, даже если у семьи есть только временная регистрация в Подмосковье.

Получать такую выплату может один из родителей или же другой законный представитель ребенка. Однако есть одно условие: среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен быть выше прожиточного минимума. Такие правила на эту выплату действуют по всей России, в том числе и на территории Московской области.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в Московской области на выплаты смогут рассчитывать порядка трех тысяч семей.