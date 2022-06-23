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    23 июня 2022, 13:46

    Возможность получать выплаты на детей по месту временного пребывания появилась в Подмосковье

    Ирэна Вороник

    В рамках 27-го заседания Московской областной думы депутаты приняли новый закон, который позволяет получать некоторые пособия на детей не только по месту постоянной регистрации.

    Возможность получать выплаты на детей по месту временного пребывания появилась в Подмосковье

    Сообщается, что речь идет о выплате на детей от трех до семи лет. Теперь ее можно получить в Московской области, даже если у семьи есть только временная регистрация в Подмосковье.

    Получать такую выплату может один из родителей или же другой законный представитель ребенка. Однако есть одно условие: среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен быть выше прожиточного минимума. Такие правила на эту выплату действуют по всей России, в том числе и на территории Московской области.

    Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в Московской области на выплаты смогут рассчитывать порядка трех тысяч семей.