Подмосковье 29 июня 2023, 11:21 Выплаты для лучших выпускников и учителей утвердили в Солнечногорске

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Выплаты для лучших выпускников и учителей, подготовивших их к ЕГЭ, утвердили в Солнечногорске. Теперь стобалльники получат из местного бюджета 100 тысяч рублей, а их наставники — 200 тысяч рублей за каждого ученика.

Поощрения предусмотрены и для школ. За попадание в рейтинг топ-100 лучших школ Подмосковья учебные заведения получат семь миллионов рублей. Эти деньги можно будет направить на ремонт, закупку оборудования и инвентаря.

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«В ходе нашей рабочей встречи губернатор Андрей Воробьев поручил особое внимание уделить качеству образования. И мне приятно, что год от года уровень солнечногорского образования растет. За последние три года педагоги подготовили 12 стобалльников — хороший результат. Следующая высота, которую необходимо взять, — попадание наших школ в топ-100 лучших Подмосковья», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Также школы, попавшие в «зеленую» зону регионального рейтинга, выделят по 300 тысяч рублей на каждое здание образовательного комплекса. За «желтую» зону — по 150 тысяч рублей. А за переход из «желтой» в «зеленую» зону школе полагается единоразовая выплата в три миллиона рублей.

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