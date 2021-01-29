Выплаты детям от 3 до 7 лет изменили в Подмосковье с 2021 года

В 2021 году изменился порядок выплаты ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она рассказала, что в 2021 году в Московской области изменится порядок ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Ее ввели по указу президента — выплата предоставляется тем семьям, чей среднедушевой доход на члена семьи ниже величины прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум составляет 13 509 рублей, а размер этой выплаты равен половине прожиточного минимума ребенка — 6344 рубля.

«С 1 января 2021 года ежемесячная выплата будет предоставляться этим семьям, если их среднедушевой [доход] ниже прожиточного минимума уже в повышенном размере. Она может составлять 75% прожиточного минимума — 9987 руб на ребенка, либо 100% — 13 317 рублей. Все зависит от того, какой среднедушевой доход у семьи», — отметила Фаевская.

Министр отметила, что сегодня эти выплаты получают 116 тысяч детей в Московской области. Заявления на перерасчет можно будет подать только с 1 апреля. Несмотря на это, если вам будет положена повышенная выплата в размере 75% или 100%, то она будет пересчитана начиная с 1 января 2021 года.