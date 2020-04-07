Выплату в 3000 рублей в Подмосковье можно будет забрать и после самоизоляции

Жителям Подмосковья старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, выплатят по три тысячи рублей. Министр социального развития региона Ирина Фаевская подчеркнула, что деньги перечислят даже тем, кто не получил их до окончания режима самоизоляции — они смогут прийти за выплатой после его завершения.

Хочу сказать жителям, чтобы никто не беспокоился — выплату обязательно перечислим. Даже по окончании режима самоизоляции вы сможете прийти за выплатой. Мы обязательно вас примем и в полном объеме выплату назначим Ирина Фаевская.

Она напомнила, что выплата перечисляется два раза: первую половину уже отправили, а оставшиеся 1,5 тысячи людям перечислят 14 апреля — при условии, что они соблюдали режим самоизоляции. Те жители региона, которые уверены в своем праве на выплату, но не получили ее, должны обратиться на горячую линию по номеру 8 (800) 550-50-30, либо в свое территориальное управление по месту жительства — их можно посмотреть на сайте Министерства.

«Житель должен позвонить, заявить о себе и сказать, что у него есть право на выплату. Если его нет в базе людей с хроническими заболеваниями, то мы получаем подтверждение в Минздраве. Как только получим, созваниваемся с гражданином, чтобы получить реквизиты, по которым перевести выплату», — пояснила она.

Губернатор Московской области решил выплатить всем жителям региона старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по три тысячи рублей. Главное условие — соблюдение режима самоизоляции с 26 марта. Первую часть суммы в размере 1,5 тысячи рублей они уже получили, остальные деньги поступят 14 апреля.