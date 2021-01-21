Ежемесячную выплату при рождении и усыновлении первенца увеличили в Подмосковье

А в прошлом году семьям, в которых появился первый ребенок, каждый месяц выплачивали по 12 688 рублей. Это подчеркнула министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Ежемесячную выплату перечисляют до момента, когда ребенку исполнится три года.

В Подмосковье такую выплату получают около 30 тысяч семей Ирина Фаевская.

Выплата положена семьям, имеющим среднедушевой доход не больше 29 882 рублей, при условии, что ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

Подать заявление можно в управлении социальной защиты и МФЦ. Выплату, назначенную до января 2021 года, перечисляют в прежнем размере — 12 688 рублей.

Ранее стало известно, что свыше еще 20,5 тысячи семей региона использовали материнский капитал для обучения детей или ремонта жилья.