Подмосковье 11 января 2023, 12:57 Выплату приемным родителям увеличили в Подмосковье

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Размер выплаты, которую получают приемные родители в Подмосковье, увеличен. Вместо 38 тысяч семьи, которые взяли на воспитание детей, получат около 42 тысяч рублей.

«В этом году приемные родители и опекуны получат ежегодное пособие на детей в увеличенном размере — 41 953 рубля. Деньги на счет поступят автоматически уже в марте, при этом подавать никаких заявлений не нужно», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Число получателей выплаты в этом году превысит 15 тысяч человек.

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Губернатор Андрей Воробьев отметил важность поддержки инвалидов, сирот и бизнеса в Подмосковье. Глава региона подчеркнул, что поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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