facebook_pixel
    22 июня 2022, 14:57

    Выплату по уходу за инвалидами проиндексировали в Подмосковье

    Ирэна Вороник

    В Подмосковье проиндексировали социальные выплаты по уходу за инвалидами, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Она добавила, что пособия могут оформить себе те, кто ухаживает за инвалидами первой или второй группы.

    Выплату по уходу за инвалидами проиндексировали в Подмосковье

    «В Подмосковье проиндексирована выплата по уходу за инвалидами. Теперь она составляет порядка 28 тысяч рублей. Оформить такую выплату могут жители региона, которые ухаживают за инвалидом первой или второй группы», — рассказала Ирина Каклюгина.

    Сообщается, что выплата в увеличенном размере будет назначаться всем, кто оформил ее начиная с первого июня текущего года. Чтобы получить пособие, нужно только подать одно заявление на региональном портале госуслуг. На текущий момент подобную выплату получают уже порядка шестисот жителей региона.

    Как отметили в Министерстве социального развития, пока выплата оформляется на полгода. Чтобы ее продлить, нужно написать заявление и заручиться согласием самого инвалида.