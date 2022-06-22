Выплату по уходу за инвалидами проиндексировали в Подмосковье

В Подмосковье проиндексировали социальные выплаты по уходу за инвалидами, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Она добавила, что пособия могут оформить себе те, кто ухаживает за инвалидами первой или второй группы.

«В Подмосковье проиндексирована выплата по уходу за инвалидами. Теперь она составляет порядка 28 тысяч рублей. Оформить такую выплату могут жители региона, которые ухаживают за инвалидом первой или второй группы», — рассказала Ирина Каклюгина.

Сообщается, что выплата в увеличенном размере будет назначаться всем, кто оформил ее начиная с первого июня текущего года. Чтобы получить пособие, нужно только подать одно заявление на региональном портале госуслуг. На текущий момент подобную выплату получают уже порядка шестисот жителей региона.

Как отметили в Министерстве социального развития, пока выплата оформляется на полгода. Чтобы ее продлить, нужно написать заявление и заручиться согласием самого инвалида.