Выплату по безработице в Подмосковье с 1 марта получили 124 тысячи человек

Начиная с 1 марта в Подмосковье 167 тысяч человек были признаны безработными. Из них 124 тысячи жителей уже получили выплату в размере до 15 тысяч рублей. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«На сегодня у нас уровень регистрируемой безработицы в МО 3,35%. Если говорить в количественном выражении, то у нас 138 тысяч 811 безработных. Эта цифра постоянно варьируется в течение года. Но максимально мы достигали порядка 150 тысяч приблизительно», — рассказала министр во время пресс-конференции.

Она добавила, что на учете в центрах занятости стоит на 115 769 человек больше, чем было в начале года. В апреле начали действовать правила дистанционного обращения граждан через портал «Работа в России». По словам Фаевской, это облегчило работу службы занятости и жизнь граждан, которые потеряли работу. Жителям больше не требовалось лично приходить в центр занятости.

«Начиная с 1 марта было подано 278 тысяч заявлений граждан по оказанию услуг по содействию в поиске подходящей работы. Из них дистанционно подали заявления 225 тысяч человек. Посредством портала из подавших заявления было признано безработными 167 тысяч. <…> Rомпесанционную выплату по безработице до 15 тысяч рублей у нас получили 124 тысячи человек», — отметила министр.

Она подчеркнула, что в период пандемии работу потеряли 138 тысяч 93 тысячи человек, которые сейчас зарегистрированы. Когда велись жесткие ограничительные мероприятия, был увеличен размер минимального пособия с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи. Максимальное пособие увеличили до 12 130 рублей.

«Была введена региональная доплата к максимальному пособию до 15 тысяч. Разницу между 12 130 и 15 тысячами мы платили за счет средств бюджета Московской области. Потому что выплата пособия по безработице — это федеральные полномочия, которые мы исполняем за счет средств федерального бюджета», — пояснила Фаевская.

Министр добавила, что была введена выплата по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье, где родитель признан безработным. Сейчас в Подмосковье действуют обычные правила начисления выплат пособия по безработице, который вновь составляет 1,5 тысячи рублей.