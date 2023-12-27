Подмосковье 27 декабря 2023, 17:03 Выплату опекунам и приемным родителям увеличили в Подмосковье Фото: unsplash.com

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В новом году подмосковные приемные родители и опекуны получат ежегодное пособие в увеличенном размере — почти 45 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«У нас в регионе более 10 тысяч опекунов и приемных родителей воспитывают 15,5 тысячи детей-сирот», — рассказала министр.

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Деньги на счет поступят автоматически в марте. Семье не нужно подавать заявление на выплату. В этом году она составляла 41 953 рубля.

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