27 декабря 2023, 17:03
Выплату опекунам и приемным родителям увеличили в Подмосковье
В новом году подмосковные приемные родители и опекуны получат ежегодное пособие в увеличенном размере — почти 45 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«У нас в регионе более 10 тысяч опекунов и приемных родителей воспитывают 15,5 тысячи детей-сирот», — рассказала министр.
Реклама
Деньги на счет поступят автоматически в марте. Семье не нужно подавать заявление на выплату. В этом году она составляла 41 953 рубля.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Семья
Реклама
Реклама