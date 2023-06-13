Подмосковье 13 июня 2023, 17:57 Выплату на школьную форму для многодетных семей увеличат до 10 тысяч рублей в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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В этом году выплаты на школьную форму для многодетных семей увеличат до 10 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Выплату в увеличенном размере получат семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи — это 17 277 рублей. Также ребенок должен обучаться в подмосковной школе.

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«Получение выплаты мы сделали максимально удобным и простым, родители получат ее в августе проактивно. Прошлая выплата на школьную форму для многодетных также сохранена. Недавно мы расширили перечень льгот для многодетных — ввели бесплатную парковку», — добавила Каклюгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что социальные льготы получают три миллиона жителей региона.

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