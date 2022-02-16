Выплату на первенца назначили 45 тысячам малообеспеченных семей Подмосковья

Более 45 тысяч семей с низкими доходами уже получают президентскую выплату на первенца в Подмосковье. Она ежемесячная.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что выплата положена семьям, в которых доход на человека не превышает 32 150 рублей.

Свыше 45 тысяч семей с низкими доходами получают ежемесячную выплату на первого ребенка в увеличенном размере. Это 14 306 рублей Ирина Каклюгина.

Деньги перечисляют до достижения ребенком возраста трех лет. Также Каклюгина напомнила, что в Московской области есть пособие на детей в возрасте от трех до семи лет.

«Его размер в этом году проиндексировали. Он составляет 50, 75 и 100% прожиточного минимума — от 7153 до 14 306 рублей соответственно», — заключила она.

Ранее стало известно, что в Подмосковье жителям разрешат использовать материнский капитал для газификации частных домов.