Выплату для детей от 3 до 7 лет оформили больше семи тысяч раз в Подмосковье

Размер самой выплаты — 6 344 рублей. Это 50% от прожиточного минимума на детей в Подмосковье. Ее назначат с того момента, когда ребенок достигнет трехлетнего возраста в этом году.

А подать заявку на такую выплату можно через единый портал госуслуг. Если к 1 января ребенку исполнилось три года, то в июне семья получит деньги сразу за шесть месяцев. Это около 38 тысяч рублей.

Сведения об основных видах дохода, то есть зарплате и пенсии, автоматически запрашиваются в соответствующих органах. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Само решение о выплате пособия принимается в срок не больше 20 рабочих дней или десяти в случае наличия всех сведений, запрашиваемых в ходе межведомственного взаимодействия Ирина Фаевская.

С заявителем могут связаться специалисты, чтобы уточнить все данные. Если в выплате отказали, необходимо будет проверить, насколько правильно заполнена заявка.

В «Личном кабинете» уточняется, какое ведомство не прислало подтверждение. Потребуется связаться с этим учреждением. И если сведения подтвердят, то надо будет заново подать заявку.

Все дополнительные вопросы можно задать по номеру горячей линии управления социальной защиты населения. Выбрать его надо по месту жительства.