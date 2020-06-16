    16 июня 2020, 12:20

    Выплату для детей от 3 до 7 лет оформили больше семи тысяч раз в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Подмосковные родители уже 7106 раз оформили выплату для детей от трех до семи лет. Такую помощь ежемесячно смогут получить все семьи, где доход на одного человека не превышает прожиточного минимума. Это 13 115 рублей.
    Выплату для детей от 3 до 7 лет оформили больше семи тысяч раз в Подмосковье

    Размер самой выплаты — 6 344 рублей. Это 50% от прожиточного минимума на детей в Подмосковье. Ее назначат с того момента, когда ребенок достигнет трехлетнего возраста в этом году.

    А подать заявку на такую выплату можно через единый портал госуслуг. Если к 1 января ребенку исполнилось три года, то в июне семья получит деньги сразу за шесть месяцев. Это около 38 тысяч рублей.

    Сведения об основных видах дохода, то есть зарплате и пенсии, автоматически запрашиваются в соответствующих органах. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

    Само решение о выплате пособия принимается в срок не больше 20 рабочих дней или десяти в случае наличия всех сведений, запрашиваемых в ходе межведомственного взаимодействия

    Ирина Фаевская.

    С заявителем могут связаться специалисты, чтобы уточнить все данные. Если в выплате отказали, необходимо будет проверить, насколько правильно заполнена заявка.

    В «Личном кабинете» уточняется, какое ведомство не прислало подтверждение. Потребуется связаться с этим учреждением. И если сведения подтвердят, то надо будет заново подать заявку.

    Все дополнительные вопросы можно задать по номеру горячей линии управления социальной защиты населения. Выбрать его надо по месту жительства.