Подмосковье 03 марта 2023, 15:19 Выплату детям-инвалидам в Подмосковье стали назначать автоматически

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В Подмосковье ежемесячное пособие детям с ограниченными возможностями здоровья из неполных семей теперь назначается автоматически. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития региона.

«Теперь одиноким родителям детей-инвалидов, а их более трех тысяч семей, больше не нужно писать никаких заявлений», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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В ведомстве пояснили, что полные семьи детей-инвалидов должны сами подавать заявления на получение пособия. Такая система действует, потому что одним из условий для назначения выплаты является среднедушевой доход семьи менее 17 277 рублей.

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Министр добавила, что семьям с детьми-инвалидами каждый месяц выплачивают 7901 рубль. На эти цели из регионального бюджета в этом году выделили почти 530 миллионов рублей.

В Подмосковье создали чат-бот в Telegram для расчета размера пособия для семей. Об этом Людмила Болатаева рассказала на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.

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