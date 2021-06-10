Выплату на школьную форму с начала года получили 17 тысяч многодетных семей из Подмосковья

С января выплаты на школьную форму получили свыше 17 тысяч многодетных семей Подмосковья. Общая сумма составила 50 миллионов рублей.

Это отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

Каждому ребенку из многодетной семьи на эти цели полагается три тысячи рублей Ирина Каклюгина.

Оформить выплату можно один раз в год на каждого ребенка в семье, обучающегося в школе Московской области.

«Данная мера поддержки пользуется большой популярностью», — отметила Каклюгина.

Она рассказала, что количество многодетных семей в регионе ежегодно увеличивается. Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг.

Ранее Каклюгина рассказала, что выплату на первого ребенка оформили свыше 34 тысяч малоимущих семей из Подмосковья.