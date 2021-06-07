Выплату на первого ребенка оформили свыше 34 тысяч малоимущих семей из Подмосковья

Выплату на первого ребенка начали получать уже более 34 тысяч малоимущих семей из Подмосковья. Заявление на ее оформление можно подать в МФЦ или управлении социальной защиты по месту жительства.

Это отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина. Она подчеркнула, что выплату назначают как при рождении, так и при усыновлении первого ребенка.

Размер выплаты увеличен, он составляет 13 317 рублей Ирина Каклюгина.

Мера поддержки положена семьям, имеющим среднедушевой доход не более 29 882 рублей. Это ежемесячная выплата, она действует в рамках президентского проекта «Демография».

«В регионе также предусмотрено пособие на детей в возрасте от трех до семей лет включительно, размер которого равен 50, 75 или 100% прожиточного минимума. Это от 6765,5 рубля до 13 531 рубля соответственно», — добавила Каклюгина.

Это пособие получают малоимущие семьи, чей среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума. Пособие на детей в возрасте от трех до семей лет можно оформить через госуслуги.