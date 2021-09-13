Выплату за стобалльников на ЕГЭ получили 96 учителей Подмосковья

Выплату за подготовку двух и более стобалльников ЕГЭ в Подмосковье получили 96 учителей. Им перечислили по 150 тысяч рублей.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что денежное поощрение педагогов по итогам ЕГЭ ввели в 2018-м. С тех пор оно стало ежегодным.

Это хорошая адресная поддержка педагогов, чьи ученики показали высокие результаты на ЕГЭ Ирина Каклюгина.

Она добавила, что многие учителя получают такую выплату уже не первый год.

«Наши педагоги тратят много сил и времени на поддержку и помощь выпускникам. Мы очень ценим их непростой труд», — подчеркнула Каклюгина.

В этом году среди учителей в Подмосковье есть и те, кто смог подготовить сразу более пяти стобалльников.