Выплату при осложнениях после вакцины начали оформлять онлайн в Подмосковье

У жителей Подмосковья появилась возможность упрощенно оформить выплату при осложнениях после вакцинации. Эту услугу перевели в онлайн.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, для оформления выплаты достаточно лишь нескольких шагов.

Первый — открыть «Госуслуги» Московской области, второй — заполнить электронную заявку, третий — указать реквизиты для перечисления средств и приложить документы.

Если после вакцинации у пациента появились осложнения, он может получить пособие или денежную компенсацию Надежда Куртяник.

Ранее, чтобы оформить выплату, требовалось приходить в МФЦ для сверки документов. Теперь делать это не требуется.

Услуга доступна для жителей Подмосковья. Выплату в размере 10 тысяч рублей перечисляют тем, у кого были подтверждены осложнения после вакцины.

Пособие в размере 30 тысяч рублей может получить один из представителей семьи пациента в случае его смерти, которая наступила из-за осложнений.

«Право на ежемесячную компенсацию у нас имеют граждане, признанные инвалидами вследствие осложнения. Эта сумма ежегодно индексируется. Сейчас ее размер составляет 1484 рубля», — добавила Куртяник.

Услуга бесплатная. Ее окажут за 10 календарных дней. Результат поступит в личный кабинет заявителя на портале госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о том, как «цифра» меняет Подмосковье.