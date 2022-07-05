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    05 июля 2022, 13:53

    Выплату при осложнениях после вакцины начали оформлять онлайн в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    У жителей Подмосковья появилась возможность упрощенно оформить выплату при осложнениях после вакцинации. Эту услугу перевели в онлайн.

    Выплату при осложнениях после вакцины начали оформлять онлайн в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, для оформления выплаты достаточно лишь нескольких шагов.

    Первый — открыть «Госуслуги» Московской области, второй — заполнить электронную заявку, третий — указать реквизиты для перечисления средств и приложить документы.

    Если после вакцинации у пациента появились осложнения, он может получить пособие или денежную компенсацию

    Надежда Куртяник.

    Ранее, чтобы оформить выплату, требовалось приходить в МФЦ для сверки документов. Теперь делать это не требуется.

    Услуга доступна для жителей Подмосковья. Выплату в размере 10 тысяч рублей перечисляют тем, у кого были подтверждены осложнения после вакцины.

    Пособие в размере 30 тысяч рублей может получить один из представителей семьи пациента в случае его смерти, которая наступила из-за осложнений.

    «Право на ежемесячную компенсацию у нас имеют граждане, признанные инвалидами вследствие осложнения. Эта сумма ежегодно индексируется. Сейчас ее размер составляет 1484 рубля», — добавила Куртяник.

    Услуга бесплатная. Ее окажут за 10 календарных дней. Результат поступит в личный кабинет заявителя на портале госуслуг.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о том, как «цифра» меняет Подмосковье.