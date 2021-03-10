Выплату на покупку технических средств реабилитации оформили 218 инвалидов Подмосковья
В Подмосковье почти 220 инвалидов оформили выплату на покупку технических средств для реабилитации. В их числе, например, медицинские кровати, подъемник для ванной, очки коррекции зрения и не только.
Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. По ее словам, услуга доступна для людей с I, II, III группами инвалидности и для детей-инвалидов, не достигших 18 лет.
В Московской области 218 жителей получили выплату на общую сумму 3,9 миллиона рублей.
Условие для оформления выплаты — наличие рекомендации на использование технических средств в программе реабилитации и абилитации инвалида.
На полученные средства можно купить:
• аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом;
• коммуникатор для слепоглухих «Коммуникатор Морзе»;
• глюкометр с речевым выходом;
• очки для коррекции зрения;
• специальное устройство для инвалидов по слуху с маленькими детьми «Радионяня»;
• изобретения для ухода при нарушениях опорно-двигательного аппарата: сиденье, ступенька, медицинская кровать, подъемник для ванной.
Как получить услугу?
В Подмосковье получить выплату на средства реабилитации для инвалидов теперь можно онлайн. Достаточно перейти на портал госуслуг и подать заявление.
Функция полностью доступна в электронном виде. Она удобна и тем, что приобрести технические средства можно будет в любых магазинах, рассказал глава Мингосуправления региона Максим Рымар.
Люди с ограниченными возможностями теперь смогут не выходя из дома получить денежную выплату на приобретение технических средств реабилитации
Ранее получить такую услугу можно было только при посещении ведомства. Тогда предоставляли бумажный сертификат.