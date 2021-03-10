Выплату на покупку технических средств реабилитации оформили 218 инвалидов Подмосковья

В Подмосковье почти 220 инвалидов оформили выплату на покупку технических средств для реабилитации. В их числе, например, медицинские кровати, подъемник для ванной, очки коррекции зрения и не только.

Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. По ее словам, услуга доступна для людей с I, II, III группами инвалидности и для детей-инвалидов, не достигших 18 лет.

В Московской области 218 жителей получили выплату на общую сумму 3,9 миллиона рублей.

Условие для оформления выплаты — наличие рекомендации на использование технических средств в программе реабилитации и абилитации инвалида.

На полученные средства можно купить:

• аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом;

• коммуникатор для слепоглухих «Коммуникатор Морзе»;

• глюкометр с речевым выходом;

• очки для коррекции зрения;

• специальное устройство для инвалидов по слуху с маленькими детьми «Радионяня»;

• изобретения для ухода при нарушениях опорно-двигательного аппарата: сиденье, ступенька, медицинская кровать, подъемник для ванной.

Как получить услугу?

В Подмосковье получить выплату на средства реабилитации для инвалидов теперь можно онлайн. Достаточно перейти на портал госуслуг и подать заявление.

Функция полностью доступна в электронном виде. Она удобна и тем, что приобрести технические средства можно будет в любых магазинах, рассказал глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Люди с ограниченными возможностями теперь смогут не выходя из дома получить денежную выплату на приобретение технических средств реабилитации Максим Рымар.

Ранее получить такую услугу можно было только при посещении ведомства. Тогда предоставляли бумажный сертификат.