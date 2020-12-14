Выплату на питание оформили более 294 тысяч семей Подмосковья с начала года

С начала года 294 тысячи семей Подмосковья оформили выплату на полноценное питание. Она ежемесячная. Ее назначают для беременных, кормящих мам и детей не старше трех лет.

С января в Подмосковье изменили подход к обеспечению питанием этих категорий жителей. Теперь вместо молочной кухни им дают ежемесячную выплату.

Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. По ее словам, с начала года льготу оформили 294 252 жителя.

Для получения выплаты необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг, в МФЦ или обратиться в управление социальной защиты по месту жительства Ирина Фаевская.

Семьям с малышами в возрасте до года положена тысяча рублей, а с детьми от года до трех лет — 600. Беременные получают 400 рублей, кормящие мамы — тысячу. Выплату назначают по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».