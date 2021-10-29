Выплату на первого ребенка в малоимущих семьях Подмосковья увеличат в 2022 году

Получателями выплаты на первого ребенка стали уже более 38,5 тысячи малоимущих семей Подмосковья. В следующем году ее размер увеличат до 13 869 рублей.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что выплата положена при рождении или усыновлении первого ребенка.

Размер выплаты в следующем году увеличат до 13 869 рублей Ирина Каклюгина.

Эти средства получают семьи, в которых доход на человека не превышает 29 882 рублей. Выплату начисляют до достижения ребенком возраста трех лет.

Также в Подмосковье действует пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Это до 13,5 тысячи рублей каждый месяц.

«Такое пособие получают семьи, чей среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума», — подчеркнула Каклюгина.