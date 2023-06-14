Эксклюзив 14 июня 2023, 17:07 Депутат Коркин: в Подмосковье — самая высокая выплата для военнослужащих по контракту

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Подмосковье предлагает военнослужащим по контракту самую высокую в России выплату — 600 тысяч рублей, подчеркнул депутат Мособлдумы Максим Коркин. По его словам, федеральные и региональные органы власти прикладывают все усилия, чтобы расширять меры поддержки.

«Жизнь и здоровье контрактника обязательно будут застрахованы. И это касается абсолютно всех категорий военнослужащих. Отдельно отмечу на примере Московской области — здесь военнослужащим в случае заключения контракта на год положена единовременная разовая региональная выплата в размере 600 тысяч рублей, и это самая высокая выплата по стране», — рассказал Максим Коркин в беседе с «360».

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В апреле по поручению губернатора Андрея Воробьева в Балашихе открыли пункт отбора на службу по контракту. Мужчины из любого региона России могут подать заявку, получить экипировку и пройти подготовку. В том же месте удастся решить вопросы с нотариусами, юристами, выплатами для семьи и другие.

Перед отправкой на службу добровольцы проходят курс обучения под руководством профессиональных инструкторов и ветеранов боевых действий.

Также Коркин рассказал об опыте общения с бойцами во время рабочих поездок в зону СВО. Среди них есть не только кадровые военные и мобилизованные, но и те, кто защищает Донбасс с момента начала конфликта в 2014 году.

«Ребята все, конечно, разные и по возрасту, и по профессиям, но настрой у каждого боевой. Очень силен дух товарищества, крепкого плеча и взаимовыручки в рядах наших бойцов. Мотивация у всех одинаковая: Россия — в сердце каждого. Ребята пришли отстаивать интересы своей страны и, как и их предки, защищать ее рубежи и будущее своих детей и внуков. Они настоящие герои своего времени, на которых необходимо равняться», — подчеркнул депутат.

Уникальный для России центр подготовки добровольцев для службы по контракту находится в Подмосковье по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.

Информацию о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Подробности о мерах социальной поддержки доступны на портале контрактмо.рф.