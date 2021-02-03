Выплату для новорожденных с начала года получили 5 тысяч семей из Подмосковья

Семьи, в которых родился ребенок, получают от правительства 20 тысяч рублей. Это отметила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Выплату на приобретение средств для ухода за новорожденными предоставляют при условии регистрации рождения органами записи актов гражданского состояния Московской области Ирина Фаевская.

Семьям переводят выплату на каждого новорожденного. Деньги поступают на расчетный счет заявителя за десять рабочих дней.

С сентября 2019 года женщины, ставшие мамами в Московской области, могут получить набор «Я родился в Подмосковье» или вместо него 20 тысяч рублей.

Всего такую выплату получили уже 92 285 семей Подмосковья, отметила Ирина Фаевская. Сегодня регион — лидер России по уровню рождаемости. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в здравоохранении важно не уронить планку.