Выплату для детей-инвалидов получили более 2,7 тысячи семей из Подмосковья в 2020 году

Размер выплаты составляет 13 020 рублей. Она положена семьям, в которых доход на человека ниже 1,5 прожиточного минимума — 20 263 рублей.

Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Она уточнила, что за 2020 год выплату получили 2715 семей.

Общая сумма выплат составила более 35 миллионов рублей Ирина Фаевская.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. С собой нужно будет взять несколько документов. Среди них паспорт, свидетельство о рождении ребенка и справка о подтверждении его обучения — ее выдадут в образовательном учреждении.