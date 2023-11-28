Подмосковье 28 ноября 2023, 11:40 Выписку из домовой книги заказали онлайн более миллиона раз с начала года в Подмосковье Unsplash

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Свыше одного миллиона жителей Подмосковья заказали выписку из домовой книги онлайн с начала года. Госуслуга доступна на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в рамках онлайн-услуги можно заказать семь видов документов. Это выписка из домовой книги, а также справки с места жительства, о составе семьи, об отсутствии зарегистрированных лиц по адресу регистрации и другие.

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Воспользоваться этой услугой также можно на портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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