Подмосковье 23 августа 2023, 17:04 Выписка из домовой книги стала самой популярной онлайн-услугой в Подмосковье за неделю Unsplash

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Самые популярные онлайн-услуги за неделю назвали в Подмосковье. Лидером за семь дней стала выписка из домовой книги.

В топ онлайн-услуг также вошли записи в кружки и секции, выплаты на приобретение одежды школьнику из многодетной семьи, выдача и замена социальных карт жителя Московской области и услуга записи в школы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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Отмечается, что на региональном портале можно воспользоваться 298 услугами.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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