10 мая 2023, 09:50
Еще 300 рабочих мест появилось на ликеро-водочном заводе в Дмитрове
Реконструкцию производственного комплекса ликеро-водочного завода провели в Дмитрове. После его открытия там появится еще 300 рабочих мест.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в проект инвестировали 200 миллионов рублей.
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Производственный комплекс реконструировали из-за увеличения объема выпускаемой продукции. Там построили новый корпус, который позволил увеличить площадь завода до 5,5 тысячи квадратных метров. На предприятии установили современное оборудование и обустроили лабораторию для проверки качества продукции.
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