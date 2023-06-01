Подмосковье 01 июня 2023, 12:32 Выпавшего с 3-го этажа мужчину спасли в больнице в Раменском Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Бригада скорой помощи доставила 42-летнего мужчину с сильными болями в спине в больницу Раменского. Выяснилось, что в результате несчастного случая он упал с высоты третьего этажа и сломал позвоночник.

Исследование показало перелом в поясничном отделе позвоночника, причем один из позвонков был почти полностью разрушен.

Реклама

«Оскольчатый перелом позвоночника считается одним из самых тяжелых в лечении. Для человека это опасно тем, что он может оказаться парализованным», — рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением, врач высшей категории Сергей Леонов.

В срочном порядке нейрохирурги начали сложную высокотехнологичную операцию на позвоночнике. Они устранили сдавливание спинного мозга и нервных окончаний, а затем установили титановые фиксаторы.

«Уже при операции мы обнаружили пятисантиметровый разрыв мозговой оболочки. Мы восстановили полноценное кровоснабжение в нижнем отделе спинного мозга, устранив компрессию, которая угрожала пациенту потерей чувствительности и нарушением работы органов малого таза», — уточнил Леонов.

Благодаря профессионализму врачей, чувствительность ног вернулась. Мужчина уже может самостоятельно передвигаться и сейчас выписан на амбулаторное лечение. В дальнейшем ему предстоит пройти реабилитацию, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».