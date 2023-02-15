Подмосковье 15 февраля 2023, 11:41 Выпавшая из окна многоэтажки в Балашихе погибла до приезда скорой Unsplash

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Молодая женщина 27 лет выпала из окна многоэтажного дома и погибла до приезда скорой помощи. ЧП произошло на Балашихинском шоссе вечером 14 февраля.

При падении женщина получила сильные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. В 17:55 поступило сообщение в скорую помощь, и медики немедленно выехали на место ЧП, однако им оставалось только зафиксировать смерть пострадавшей.

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Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют, что послужило причиной трагедии. У девушки остались дети.

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