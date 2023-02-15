15 февраля 2023, 11:41
Выпавшая из окна многоэтажки в Балашихе погибла до приезда скорой
Молодая женщина 27 лет выпала из окна многоэтажного дома и погибла до приезда скорой помощи. ЧП произошло на Балашихинском шоссе вечером 14 февраля.
При падении женщина получила сильные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. В 17:55 поступило сообщение в скорую помощь, и медики немедленно выехали на место ЧП, однако им оставалось только зафиксировать смерть пострадавшей.
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Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют, что послужило причиной трагедии. У девушки остались дети.
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Балашиха
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