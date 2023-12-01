Подмосковье 01 декабря 2023, 20:05 Вылетные магистрали расчистят от незаконных баннеров и конструкций в Солнечногорске Телеканал «360»

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Вылетные магистрали в Солнечногорске приводят в порядок. Инспекторы нашли около 80 объектов с нарушениями на Ленинградском шоссе и более 70 — на Пятницком шоссе.

В деревне Есипово временно закрыли кафе и сняли вывески. Здание не соответствовало архитектурному облику, собственник установил незаконные рекламные конструкции, также не было примыкания к дороге, выявили и другие нарушения.

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Владельца общепита пригласили для составления дорожной карты по приведению объекта в порядок.

«Наша цель — привести все в соответствие и подсказать бизнесу, как переоформить земельный участок или узаконить постройку. А самое главное, чтобы объект был безопасным для жизни и здоровья наших граждан» — сообщил замглавы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

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В деревне Меленки работал несанкционированный шиномонтаж. Автоточку поставили на земле городского округа незаконно. Собственнику выдали предписание с предложением самостоятельно убрать объект, но он на него не отреагировал. Поэтому муниципалитет самостоятельно очистил территорию.

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Работы по наведению порядка на вылетных магистралях проводит министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с муниципалитетами по поручению главы региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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