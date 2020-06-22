Вылечившаяся от COVID-19 пациентка испекла пирог для врача в честь «второго рождения»

Жительницу подмосковного Ступина Галину Фефелову госпитализировали с высокой температурой. Дальше подтвердился COVID-19, и состояние больной только ухудшалось. Несколько дней пациентка находилась «на кислороде» и чем все закончится — не знала. Но уж точно не думала, что будет впервые в жизни печь торт в подарок врачу.

Источник фото: телеканал «360»

Галина Фефелова никогда не пекла торты и не делала крем. Решилась на кулинарный дебют женщина ради того, чтобы отблагодарить своего лечащего врача за спасение жизни.

Врач Михневской больницы Александра Бутенко спасла Галине жизнь. Пациентке диагностировали COVID-19. Женщину пришлось не только оперативно лечить, но и приводить в чувства. Галина несколько дней дышала с помощью кислородной маски, и в некоторые моменты действительно не знала, чем все закончится.

Врача Александру Валерьевну Галина называет спасительницей. Она чутко отнеслась к своей пациентке и оказывала поддержку на протяжении всего лечения.

Историей спасения и такого трогательного ответного жеста прониклась местный кондитер Евгения Скачкова. Она сразу согласилась всему научить Галину. Тем более, что помогать — для нее тоже дело привычное. Весной Евгения занималась пошивом бахил и шапок для врачей.

Врач сюрприз оценила. И особенно ей понравилась возможность видеть свою пациентку здоровой, счастливой и улыбающейся. Путь даже пока и под медицинской маской.

Подробности — в сюжете канала «360».