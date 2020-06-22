Вылечившаяся от COVID-19 пациентка испекла пирог для врача в честь «второго рождения»
Галина Фефелова никогда не пекла торты и не делала крем. Решилась на кулинарный дебют женщина ради того, чтобы отблагодарить своего лечащего врача за спасение жизни.
Врач Михневской больницы Александра Бутенко спасла Галине жизнь. Пациентке диагностировали COVID-19. Женщину пришлось не только оперативно лечить, но и приводить в чувства. Галина несколько дней дышала с помощью кислородной маски, и в некоторые моменты действительно не знала, чем все закончится.
Врача Александру Валерьевну Галина называет спасительницей. Она чутко отнеслась к своей пациентке и оказывала поддержку на протяжении всего лечения.
Историей спасения и такого трогательного ответного жеста прониклась местный кондитер Евгения Скачкова. Она сразу согласилась всему научить Галину. Тем более, что помогать — для нее тоже дело привычное. Весной Евгения занималась пошивом бахил и шапок для врачей.
Врач сюрприз оценила. И особенно ей понравилась возможность видеть свою пациентку здоровой, счастливой и улыбающейся. Путь даже пока и под медицинской маской.
Подробности — в сюжете канала «360».