Подмосковье 09 января 2024, 14:56 «Вылечить систему теплоснабжения». На тепломагистралях Климовска заменят трубы Губернатор Воробьев: в Климовске заменят трубы на основных магистралях Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 9 января провел встречу с жителями Климовска, оставшимися без тепла в квартирах после аварии в котельной. Над устранением проблем до сих работают более 200 бригад, сейчас из 176 домов к отоплению подключены 86. Глава Подмосковья рассказал, что поручил заменить трубы на основных тепломагистралях микрорайона.

«Учитывая, что котельная сейчас у нас в распоряжении, в эти теплые дни мы начнем пять основных, очень влияющих на давление и температуру, магистралей закрывать», — рассказал он.

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Специалисты заменят трубы, уточнил губернатор. То есть части труб вырежут, на их место поставят новые.

Это позволит нам вылечить систему кровообращения теплоснабжения для того, чтобы иметь гарантированное тепло. Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Также губернатор заявил, что одним из этапов устранения аварии будет наведение порядка в подвалах. Сначала оттуда вывезут строительный мусор, затем приступят к ремонту. Будут работать слесари и электрики, сантехники.

Андрей Воробьев добавил, что жители также сообщали о неприятном запахе от проводов после подачи электроэнергии. Этот вопрос тоже решат, пообещал он.

Ранее Воробьев поручил разобраться с тарифообразованием в Климовске. Губернатор отметил, что в микрорайоне стоимость воды выше, чем в Подольске, поэтому жителям предложат специальные тарифы.