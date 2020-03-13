Остаться на 60 минут без света во имя экологии жители Подмосковья и всего мира не против уже много лет — с далекого 2007 года. Внести такой небольшой, но значимый вклад предлагает международная акция «Час Земли». На этот раз в регионе одновременно отключат 28 марта электроэнергию у сотен объектов.

Без подсветки останутся порядка 500 административных, культурных и спортивных учреждений. А все желающие погасят на один час свет в своих домах. Акция начнется в 20:30.

«Тысячи киловатт-часов будут сэкономлены. Это привлечет внимание общественности к проблемам энергосбережения», — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Так в мире людям напоминают о бережном и ответственном отношении к природе и ресурсам. В 2019 году количество сэкономленной электроэнергии превысило 17000 кВт/ч. Этой весной итоги подведут 1 апреля.

На сегодняшний день «Час Земли» — самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, свыше 188 стран и 7000 городов. В знак неравнодушия к будущему планеты выключить на один час электричество призывает Всемирный фонд дикой природы (WWF).