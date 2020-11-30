Выйти из конфликта без суда подмосковным бизнесменам начал помогать Центр медиации

Гостиничный комплекс в Егорьевске столкнулся с трудностями в период пандемии. Из-за ковида клиенты не могли провести банкеты и, разумеется, требовали вернуть назад деньги. Но проблему удалось решить без суда — в этом помог региональный Центр медиации.

Источник фото: телеканал «360»

«Путем переговоров нашли компромиссное решение, которое было удобно для наших гостей и для нашего предприятия. Мы переносили даты, меняли финансы, находили пути удобного решения», — говорит управляющая гостиничного-развлекательного комплекса г. о. Егорьевск Алена Дайк.

Источник фото: телеканал «360»

Главная цель Центра медиации — решить конфликты бизнесменов до суда. Обращения рассматриваются разные — от расторжения контрактов до отмены арендной платы. Трехсторонние соглашения о сотрудничестве подписывают с Центром и уполномоченным по защите прав предпринимателей областные министерства и ведомства. Теперь пришла очередь Комитета лесного хозяйства региона. Комлесхоз подписал соглашение о сотрудничестве с Центром медиации.

Источник фото: телеканал «360»

«В Комитете лесного хозяйства находится свыше двух тысяч дел в производстве. Часть из них арендаторы снимают в процессе уже судебном. На самом деле это можно было бы решить в досудебном порядке», — сказала председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Источник фото: телеканал «360»

Региональный Центр медиации, созданный по инициативе бизнес-омбудсмена, появился в Подмосковье чуть больше года назад. И стал первым в России. В 2020-м он рассмотрел более 500 споров. Это помогает бизнесменам сократить время и деньги и сохранить свою репутацию.

«Примерно в 6-7 раз количество обращений увеличилось. И, конечно, нам хотелось бы обработать механизм, который позволяет в досудебном порядке рассматривать большую часть таких обращений», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Источник фото: телеканал «360»

Появляются такие центры и в разных муниципалитетах области. Медиаторы уже принимают бизнесменов в Красногорске, Егорьевске и Реутове. В планах — открыть центры в Раменском и Сергиевом Посаде.