Подмосковье 02 марта 2023, 08:27 Выявленные недочеты на ж/д станции Подсолнечная устранят в ближайшее время

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Администрация Солнечногорска провела проверку железнодорожной станции Подсолнечная. Замечания коснулись внешнего облика здания вокзала, содержания платформы и доступной среды для маломобильных граждан.

Сотрудники администрации округа оценили содержание помещений станции и ее территории.

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«Мы с коллегами провели мониторинг нашей железнодорожной станции. Все выявленные недочеты и замечания мы совместно с дирекцией РЖД будем устранять и приводить облик <…> [станции] в более привлекательный вид», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Изменений требует не только само здание, но и внутренняя организация рабочего процесса. По результатам проверки, помимо нечищеной от снега платформы, замечания коснулись сломанного пандуса для маломобильных граждан.

Сейчас ответственность за здание полностью лежит на дирекции пассажирских обустройств, филиале ОАО «РЖД». Выйти на контакт с ними чиновники планируют в ближайшее время, чтобы сделать пребывание людей на станции Подсолнечная более комфортным и безопасным.

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