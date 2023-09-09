09 сентября 2023, 11:20
Выявленные на выборах в Подмосковье недочеты оперативно устранили
Член ОП Подмосковья Ульянов: наблюдение за выборами в регионе круглосуточное
В Московской области организовали круглосуточное наблюдение за муниципальными и губернаторскими выборами. Об этом рассказал член Общественной палаты Подмосковья Петр Ульянов.
Центр общественного наблюдения за выборами позволяет отслеживать ход голосования в режиме реального времени.
Реклама
«Вчерашний день был насыщенным. Фиксировали недочеты, обращались в комиссии. Технические недочеты исправили в краткие сроки», — отметил Ульянов, говоря о деятельности центра.
Его работу, подчеркнул член ОП Московской области, сделали круглосуточной.
В Подмосковье 8 сентября стартовали губернаторские и муниципальные выборы. Голосование продлится до 10 сентября. Сделать свой выбор жители региона могут как очно, на избирательном участке, так и дистанционно. По числу заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании Московская область стала безусловным лидером.
Единый день голосования
Выборы
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
Реклама
Реклама