Подмосковье 09 сентября 2023, 11:20 Выявленные на выборах в Подмосковье недочеты оперативно устранили Член ОП Подмосковья Ульянов: наблюдение за выборами в регионе круглосуточное РИА «Новости»

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В Московской области организовали круглосуточное наблюдение за муниципальными и губернаторскими выборами. Об этом рассказал член Общественной палаты Подмосковья Петр Ульянов.

Центр общественного наблюдения за выборами позволяет отслеживать ход голосования в режиме реального времени.

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«Вчерашний день был насыщенным. Фиксировали недочеты, обращались в комиссии. Технические недочеты исправили в краткие сроки», — отметил Ульянов, говоря о деятельности центра.

Его работу, подчеркнул член ОП Московской области, сделали круглосуточной.

В Подмосковье 8 сентября стартовали губернаторские и муниципальные выборы. Голосование продлится до 10 сентября. Сделать свой выбор жители региона могут как очно, на избирательном участке, так и дистанционно. По числу заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании Московская область стала безусловным лидером.