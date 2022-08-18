Выходные в Подмосковье. Топ мест для интересного и недорогого отдыха

В Подмосковье можно проводить каждые выходные абсолютно в разных местах. В регионе есть развлечения как для семей с детьми, так и для влюбленных пар. Причем отдохнуть можно совсем недорого. Welcome.mosreg рассказал, куда можно поехать на субботу и воскресенье.

От пляжей до музеев

Летом точкой притяжения отдыхающих в Подмосковье становится озеро Сенеж в Солнечногорске. Там можно позагорать на благоустроенном пляже с белым кварцевым песком, поплавать в прозрачной воде, а также покататься на сапах или освоить виндсерфинг.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Любители культурной программы могут отправиться в музейно-выставочный центр «Путевой дворец» или посетить усадьбу Середниково. Если хочется посмотреть на самый маленький в России кремль, то нужно поехать в Зарайск. С Водонапорной башни город хорошо просматривается сверху, а после обзора самое время полакомиться знаменитой зарайской коврижкой.

Уникальные места есть и в Серпухове. Сначала стоит посетить Серпуховский историко-художественный музей, где представлены картины Айвазовского, Шишкина и Левитана. Еще можно сходить в Музей хлеба, Музей печати, Музей кукол и Дом мороженого.

Бюджетный отдых

В качестве недорогих мест для отдыха отлично подойдут кемпинги. Один из них находится прямо в центре Коломны. Он так и называется — «У Кремля». Днем можно пройтись по городу и заглянуть в музеи «Калачная», «Коломенская пастила» и «Тайны коломенской медовуши». А вечером — расположиться в небольших домиках или поставить свою палатку.

Еще один недорогой вариант размещения есть в Сергиевом Посаде. В центре города работает кемпинг-мотель «Блинная гора». Рядом с ним находится главная достопримечательность — Троице-Сергиева лавра.

Источник фото: wikipedia.org

Если хочется провести выходные именно на природе, то стоит рассмотреть кемпинг на ферме «Мартьянково» в Пушкинском городком округе. На территории кемпинга есть пруд с рыбой, а также большое количество фруктовых садов. Недалеко от фермы расположены музеи-усадьбы «Абрамцево» и «Мураново» имени Тютчева.

Места для пар и семей с детьми

Есть в Подмосковье и места для влюбленных пар. В Можайском городком округе открыто экоранчо «Алексеевка». Гостям предлагают отдохнуть на берегу реки Протвы в домиках на деревьях и шале. Днем можно покататься на лошадях или велосипедах, половить рыбу и устроить сплав на байдарках.

Насладиться деревенской романтикой приглашают на «Эко-ферму на Новой Риге» в городском округе Клин. Гостей размещают в бревенчатых домиках. На ферме есть пивоварня, скотный и птичий двор. Можно угоститься как пивом, так и парным молоком.

Источник фото: unsplash.com

Для отдыха с детьми подойдет ферма «Российские альпаки» в Дмитровском городском округе. Там живут не только эти животные, но и верблюды, кролики, куры, улитки, коза и овца. Знакомят с ними поближе на экскурсии.

Еще детей можно свозить в самый большой в России частный музей старинной техники. Он находится в городском округе Красногорск. В музее техники Вадима Задорожного интересно будет и взрослым. Там собрали более 100 экспонатов, включая самолеты, мотоциклы и оружие времен Второй мировой войны.