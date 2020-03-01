Выходные с ветераном. Подмосковные молодогвардейцы навестили 101 участника ВОВ

Акция «Выходные с ветераном» проходит в Московской области с 18 января. За это время активисты навестили 101 участника Великой Отечественной войны. Участники «Молодой гвардии Единой России» приходят к пожилым жителям с подарками, слушают их воспоминания, общаются и помогают в решении бытовых проблем.

29 февраля лидер подмосковных молодогвардейцев и активисты из Подольска навестили участника войны Ивана Николаевича Алпатова. Фронтовик родился 18 сентября 1925 года в Тульской области и отправился на войну 17-летним юношей. Иван Николаевич освобождал Правобережную Украину, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Молдавию.

«В Чехословакии получил ранения осколками разорвавшейся мины: один попал в ногу и перебил кость, второй — в железную иконку, которая лежала в кармане шинели. Эта иконка заслонила сердце и спасла от неминуемой гибели», — рассказал ветеран.

Источник фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России»

За проявленную в боях храбрость Иван Николаевич награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны первой степени и медалью Маршала Жукова.

«Прошло семь с половиной десятков лет, но Иван Николаевич помнит войну, как будто она происходила вчера. Было интересно послушать рассказ, поговорить, узнать, как сложилась дальнейшая судьба героя. Он всю жизнь проработал водителем на хлебозаводе, поэтому в память о нашем знакомстве мы подарили ему хлебопечь. Иван Николаевич — истинный защитник Отечества, пример для молодого поколения», — подчеркнул руководитель областного отделения «Молодой гвардии Единой России» Александр Толмачев.

Он добавил, что активисты — последнее молодое поколение, которое может узнать о подвигах советского народа во время Великой Отечественной войны из первых уст.

«Эту память нужно беречь, хранить, чтобы потом передать детям и внукам. Не зря говорят, что человек жив до того момента, пока о нем не забыли. Надеюсь, что участники Великой Отечественной войны будут вечно жить в сердцах тех, кому подарили мирное небо», — добавил Толмачев.

Акция «Выходные с ветераном» проходит 29 февраля и 1 марта в Лотошине, Можайске, Бронницах, Ивантеевке, Коломне, Балашихе и Пушкино.