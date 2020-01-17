Выход на новый уровень. В Шереметьево открыли терминал С

Сегодня в международном аэропорту Шереметьево открылся новый терминал С. Это позволит увеличить пропускную способность крупнейшей воздушной гавани России на 20 миллионов пассажиров, а также выведет ее на новый уровень.

Новый терминал С официально заработал в аэропорту Шереметьево. Он оборудован по последнему слову техники и оформлен в стиле русского конструктивизма. Пропускная способность терминала — 20 миллионов пассажиров в год. Благодаря этому весь аэропорт будет пропускать в год до 80 миллионов пассажиров. На открытии среди прочих присутствовала и делегация Московской области. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что новый аэровокзал позволит аэропорту перейти в новое качество.

«Новый терминал позволит аэропорту перейти в новое качество: соединяются внутренние и международные перевозки новыми технологичными связями. Развитие аэропорта Шереметьево шло на основе государственного и частного партнерства. Это единственный аэропорт, который имеет полноценное концессионное соглашение по работе. И теперь он завершает бюджетное финансирование и будет продолжать свое динамичное развитие за счет средств, которые будет приобретать благодаря своему функционированию», — сказал Брынцалов.

Источник фото: пресс-служба Мособлдумы

Он добавил, что открытие терминала — это существенный вклад в развитие экономики Московской области: это повысит инвестиционную привлекательность и позволит создать новые рабочие места.

«В трехлетнем бюджете Подмосковья заложено 6,5 миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры, прилегающей к аэропорту», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Источник фото: пресс-служба Мособлдумы

Правительство Московской области принимало активное участие в строительстве терминала и продолжит обеспечивать транспортную доступность аэропорта.

«На протяжении всего строительства как третьей взлетно-посадочной полосы, так и терминала С, мы оказывали содействие аэропорту Шереметьево. Все вопросы строительства, которые связаны с оформлением земли, переводом земель государственного лесного фонда, находятся в полномочиях правительства Московской области. Кроме того, всю транспортную доступность аэропорта Шереметьево осуществляет также оно. Мы построили четыре автомобильные дороги, которые ведут к аэропорту, общей стоимостью более трех миллиардов рублей. В начале года начнется также реконструкция Лобненского шоссе, которое идет к Шереметьево, также продолжается расширение Старошереметьевского шоссе со строительством кольцевого пересечения», — сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры МО Анна Кротова.

Для удобства пассажиров в терминале С обустроены 84 стойки регистрации, 160 кабин для паспортного контроля, бизнес-залы «Малевич», «Шагал» и двухуровневый VIP-зал. Терминал соединен крытым пешеходным галереей с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест. Вместе с аэровокзалом B он войдет в Северный терминальный комплекс.