Выгодное преобразование. Городские округа помогли Подмосковью сэкономить миллиарды рублей

В Московской области завершилось преобразование муниципальных районов в городские округа. Создано 64 территории. О реформе рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «360».

22 декабря состоялись выборы в совет депутатов Ленинского округа. Народными избранниками стали 30 человек. Таким образом, завершилось преобразование муниципальных районов в городские округа. И главная цель реформирования местного самоуправления — это экономия средств бюджета.

«Поменялось то, что десять тысяч чиновников, которые раньше работали, сейчас работают в другом месте, также на ответственных, важных постах. Но сегодня мы экономим порядка 3-4 миллиардов рублей ежегодно», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

При этом реформа затрагивает разные направления — от транспорта до цифровизации.

«При образовании городских округов существует вертикаль, существует мощный депутатский корпус в каждом городском округе, который работает с жителями, который позволяет нам понимать, что является приоритетом в наших действиях. Что касается общественного транспорта — также. Если раньше тарифы иной раз в два-три раза отличались по стоимости, то сегодня унифицированы, и просто дешевле ездить на общественном транспорты. Мы аккумулируем ресурсы: у нас строится много школ, детские сады, дороги», — добавил губернатор.

Длилась работа по формированию городских округов почти десять лет. Впереди — новые задачи. Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто принимал участие в муниципальной реформе, а также жителей Ленинского городского округа.

«Несмотря на предновогоднюю суету, хочу также слова благодарности жителям сказать, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Будем работать дальше и будем обеспечивать перемены», — заключил глава региона.