25 января 2023, 11:57
Выездных бригад врачей для помощи неизлечимо больным стало больше в Подмосковье
Число патронажных бригад, которые выезжают для помощи тяжелобольным людям, увеличили в Подмосковье. В 2022 году для этих целей закупили еще 10 автомобилей.
«Мы большое внимание уделяем развитию паллиативной службы в регионе. В прошлом году дополнительно поставили 10 автомобилей для наших патронажных бригад», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.Новый транспорт позволил увеличить количество выездных бригад с 29 до 39 и повысить доступность медицинской помощи для тех, кому она необходима.
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В Московской области работает координационный центр и круглосуточная многоканальная горячая линия по оказанию паллиативной помощи жителям региона. Жители могут обращаться по номеру телефона +7 (498) 683-83-83.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность помощи инвалидам и сиротам. Глава региона отметил, что поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.
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