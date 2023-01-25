Подмосковье 25 января 2023, 11:57 Выездных бригад врачей для помощи неизлечимо больным стало больше в Подмосковье

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Число патронажных бригад, которые выезжают для помощи тяжелобольным людям, увеличили в Подмосковье. В 2022 году для этих целей закупили еще 10 автомобилей.

«Мы большое внимание уделяем развитию паллиативной службы в регионе. В прошлом году дополнительно поставили 10 автомобилей для наших патронажных бригад», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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В Московской области работает координационный центр и круглосуточная многоканальная горячая линия по оказанию паллиативной помощи жителям региона. Жители могут обращаться по номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность помощи инвалидам и сиротам. Глава региона отметил, что поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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