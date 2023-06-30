Подмосковье 30 июня 2023, 12:52 Выездные лаборатории выполнили 96 проверок чистоты воздуха в Подмосковье в июне ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» совершили 96 выездов в Подмосковье в июне. В округах проверили качество воздуха.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, по результатам анализов направили 22 уведомления с требованием прекратить негативное воздействие на окружающую среду.

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«В июне мобильные лаборатории „Мособлэкомониторинга“ совершили 96 выездов в городские округа. Из них 50 осуществлено дежурной службой ГКУ по обращениям жителей и по заявкам инспекторов эконадзора, которые используют результаты анализов в ходе контрольных мероприятий», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.

Он добавил, что в июне в Подмосковье появилось восемь новых стационарных постов наблюдения, которые будут следить за качеством воздуха. Оборудование установили собственники и эксплуатирующие организации тех предприятий, которые оказывают негативное влияние на среду.

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